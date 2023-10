Lazio, Adani: «Vecino è fatto per fare quei gol li» Le parole dell’opionista

Durante l’ultima live della Bobo Tv, Lele Adani, ha commentato la vittoria della Lazio contro il Celtic.

LE PAROLE- La Lazio ha vinto la partita andando a pressare al 95’ con cinque, sei uomini negli ultimi venti metri. Riconquista palla, mettono dentro la giocata i nuovi entrati. Guendouzi e l’eterno Pedro sul secondo palo, controtempo, perfetto. In queste partite qua non ti è concesso smettere di giocare secondo me. Perdi la partita, ma non rinunciare a giocare. La Lazio è stata premiata. Pareggia Vecino perché sa che quella palla gli arriva e la tocca semplicemente per mettere tutto a posto. Vecino è fatto per fare quei gol li. In quei momenti li dove tutto è caldo, lui raffredd