Lazio, Adani e Vieri elogiano Caicedo: «È come Cruz, conosce il suo ruolo»

Lele Adani e Christian Vieri hanno elogiato Felipe Caicedo in diretta su Instagram

Lele Adani e Christian Vieri, in diretta su Instagram, hanno sottolineato ed elogiato le prestazioni di Felipe Caicedo, decisivo nel match di domenica scorsa contro la Juventus:

«Caicedo è uno che cambia le partite, ha la testa del dodicesimo uomo. È come Cruz, sapeva quale fosse il suo ruolo. Sapeva entrare a partite in corso. Caicedo sa giocare a calcio, gli bastano due palloni. Il gol contro la Juventus lo segna di destro, lui è mancino. Vuol dire che è un giocatore sveglio, con attributi. Ha la motivazione giusta per il suo compito» ha commentato Adani.

«Ti dà presenza e fisicità, non lo sposti. Essere dodicesimo non vuol dire essere un panchinaro» ha aggiunto Vieri.