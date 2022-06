Lazio-Acerbi, il futuro è un rebus: cessione non scontata

Il futuro di Francesco Acerbi resta un rebus: la cessione, per via del pesante ingaggio, non è più così scontata

Francesco Acerbi resta in bilico, sospeso tra cessione e permanenza. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, al momento per il difensore, che spera in una chiamata dalle grandi del Nord, non sono arrivate offerte concrete.

Il pesante ingaggio (2.5 milioni di euro) e la lunghezza dello stesso (fino al 30 giugno del 2025) frenano le pretendenti. L’Inter potrebbe pensarci in caso di partenza di Bastoni, la Lazio potrebbe inserirlo in una trattativa col Milan per Rebic, con la Juve si ipotizzava uno scambio con Rugani. Voci, appunto, al momento non confermate dai fatti. La clamorosa permanenza non è dunque una chimera: le prossime settimane saranno decisive.