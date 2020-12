Lazio, Acerbi da monitorare: possibile cambio modulo?

Inzaghi deve trovare una soluzione per la difesa della Lazio. Acerbi rischia lo stop, Luiz Felipe e Patric ancora non al meglio

Acerbi ha dato forfait, durante Lazio–Verona. Il Leone, che non voleva lasciare il campo ma lo ha fatto su ordine di Inzaghi, ha riportato un fastidio muscolare: «Purtroppo con questo calendario si va a eliminazione diretta dei giocatori. Non so quanto starà fuori, vedremo tra qualche giorno», ha dichiarato Simone.

La difesa continua a perdere pezzi quindi: Patric è alle prese con il torcicollo da giorni; Luiz Felipe non riesce a ritrovare la migliore condizione; Vavro è escluso da tutte le liste e Armini non è ancora pronto. Il mister ieri ha adattato Parolo, ma – seppur un tuttofare – quello non è il suo ruolo. Possibile cambio di modulo? Inzaghi ci pensa, ma deve fare in fretta, martedì c’è già il Benevento.