Lazio, accordo rinnovato con Groupama: sarà ancora Premium Partner

Groupama e la Lazio resteranno ancora insieme

Groupama Assicurazioni sarà ancora Premium Partner della Lazio. La compagnia, tra i principali player del settore assicurativo con oltre un milione e mezzo di clienti e primo mercato estero del gruppo francese Groupama, ha confermato che anche per la stagione 2019/20 continuerà a investire nello sport per rafforzare il proprio brand. Come avvenuto nelle scorse annate il logo sarà presente allo stadio e sui backdrop nelle interviste. Groupama accompagnerà contemporaneamente anche le stagioni di Genoa ed Hellas Verona in qualità di Official Sponsor.