Lazio, Abbate: «Lotito ascoltato per 3 ore: ha spiegato il perché della Futura Diagnostica»

Il presidente Lotito ascoltato 3 ore dalla Procura di Avellino: il punto

Alberto Abbate (Il Messaggero) è intervenuto ai microfoni di Radiosei in merito all’audizione del presidente Lotito con la Procura di Avellino, tenutasi oggi pomeriggio

«Nel pomeriggio il presidente della Lazio Lotito è stato ascoltato come persona informata sui fatti per tre ore dalla Procura di Avellino. Lotito ha chiarito i motivi per i quali si è rivolto al laboratorio Futura Diagnostica per processare i tamponi del club. Ha ribadito il concetto che c’è nei suoi confronti un complotto aperto nei suoi complotti da parte di alcuni imprenditori del calcio».