Lazio, 6 anni fa il Ludogorets eliminava i biancocelesti dall’EL

Il 27 febbraio del 2014 la Lazio veniva eliminata dal Ludogorets in Europa League. Oggi i biancocelesti lottano per lo Scudetto

Era giovedì come oggi, ed era sempre un 27 di febbraio. La Lazio, allora allenata da Reja, si giocava la qualificazione agli ottavi di Europa League contro il Ludogorets, squadra bulgara.

Purtroppo la gara finì in pareggio(3-3 ndr) e ciò non bastò per passare il turno. Anche quest’anno i biancocelesti non sono andati lontani nella competizione europea anzi, si sono fermati alla fase a gironi ma almeno in campionato stanno facendo cose straordinarie. Nel 2014, in Serie A, la squadra ha sempre viaggiato a velocità molto basse lottando per posti di metà classifica. Dopo sei anni il Ludogorets torna ad affrontare una squadra italiana ai sedicesimi di finale di Europa League. Questa volta non sarà la Lazio la sua avversaria ma l’Inter: diretta concorrente dei capitolini nella corsa Scudetto. Tutto il popolo biancazzurro si augura che i bulgari non facciano un nuovo sgambetto, eliminando i ragazzi di Conte e facendo aumentare la loro attenzione sul campionato. Corsi e ricorsi storici: la squadra di Razgrad può ancora una volta determinare indirettamente la stagione laziale.