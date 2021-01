Lazio, 5 ammoniti dopo la 18esima giornata: confermate le sanzioni

Confermate le cinque sanzioni in casa Lazio durante la 18esima giornata, nel derby: ecco chi sono i giocatori ammoniti

Il Giudice Sportivo ha confermato le sanzioni date ai biancocelesti nel corso del derby con la Roma. Come scrive la Lazio:

«Sono stati confermati i provvedimenti recapitati a Luiz Felipe, Francesco Acerbi, Stefan Radu, Lucas Leiva e Sergej Milinkovic. Per il numero 6 biancoceleste si tratta della sesta ammonizione stagionale, mentre il Leone e Ramos sono ora a quota 3. Primo giallo in questa Serie A per il Boss mentre il Sergente ha ricevuto la seconda sanzione».