Lazio, 44 milioni di utile conseguiti negli ultimi 10 anni

Lazio, 44 milioni di utili conseguiti negli ultimi 10 anni. Con la gestione del Presidente Lotito, la società biancoceleste naviga in aqcue tranquille

Se la Lazio naviga in acque tranquille, nonostante, la crisi economica generata dall’emergenza Coronavirus è sicuramente per la gestione scrupolosa della società. Il Presidente Lotito, tra cessioni, plusvalenze e campagne acquisti oculate è riuscito a creare un utile di 44 milioni negli ultimi dieci anni.

L’analisi è stata fatta da un approfondimento di Tuttomercatoweb.com, in cui è stato sottolineato come il patron biancoceleste versi annualmente circa 7 milioni di euro nella casse dello Stato, per ricoprire il debito dei 140 spalmati su 23 anni.

Ecco l’andamento della crescita, riportato dal portale:

2010-11

93,7 milioni di fatturato

10 milioni di utile

2011-12

95,5 milioni di fatturato

4,3 milioni di utile

2012-13

109,8 milioni di fatturato

-5,9 milioni di utile

2013-14

81,3 milioni di fatturato

7 milioni di utile

2014-15

109,94 milioni di fatturato

5,8 milioni di utile

2015-16

93,8 milioni di fatturato

-12,6 milioni di utile

2016-17

129,1 milioni di fatturato

11,4 milioni di utile

2017-18

127,3 milioni di fatturato

37 milioni di utile

2018-19

122,7 milioni di fatturato

-13 milioni di utile

TOTALE GESTIONE: +44 MILIONI DI EURO