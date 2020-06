Milinkovic-Savic è il giocatore della Lazio che più volte innesca il pressing. Il centrocampista serbo è molto generoso senza palla

Come abbiamo scritto diverse volte, la Lazio non è una squadra che esaspera il pressing offensivo. Anzi, i biancocelesti – in confronto alle altre big del campionato – mantengono un baricentro in media basso, anche perché c’è la capacità di attaccare in ripartenza e rendersi pericolosi quindi su spazi larghi.

Comunque, Milinkovoc-Savic ha un primato particolare tra i giocatori della Lazio: è il calciatore che più volte va a pressare un avversario, circa 23 volte ogni 90′. Oltre alla generosità del serbo, c’è una ragione tattica. Se nel primo pressing Luis Alberto resta più bloccato, al contrario di solito SMS esce più in avanti: per esempio, va sul difensore sinistro contro squadre che hanno una retroguardia a tre.