LAVAGNA TATTICA – Luiz Felipe e le sue qualità in impostazione

Luiz Felipe è più sicuro rispetto agli anni scorsi quando la Lazio imposta da dietro. E’ il secondo giocatore per passaggi lunghi completati

Quando la Lazio imposta dal basso, i registi sono essenzialmente 3: Luis Alberto, Acerbi e Lucas Leiva, che catalizzano su di loro tantissimi palloni. Tuttavia, anche Luiz Felipe dà un contributo da non trascurare, con 43 passaggi circa ogni 90′ e una pass accuracy dell’89% (suo record da quando è in Italia).

In particolare, tra i titolari, Luiz Felipe è il secondo giocatore della Lazio per passaggi lunghi (di almeno 23 metri) completati ogni 90′, circa 14.5. Sull’altro lato, invece, Radu non supera gli 11. Insomma, il brasiliano ha un’indole maggiormente verticale nell’impostazione, con passaggi che coprono una porzione di campo superiore.