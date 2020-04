LAVAGNA TATTICA – L’intensità difensiva di Milinkovic-Savic

Milinkovic-Savic è uno dei giocatori più importanti della Lazio. Il serbo sta dimostrando grande generosità in fase difensiva

La Lazio gioca con un undici tipo stracolmo di giocatori offensivi. E’ profondamente significativo il fatto che ci sia un tale equilibrio difensivo: vuol dire che c’è grande generosità da parte di tutta la rosa, che anche i calciatori più tecnici e di estro si mettono a disposizione della squadra.

Per citarne uno: Milinkovic-Savic ha compiuto un netto step in questo aspetto, con grande generosità in fase di non possesso. Spesso effettua generosi ripiegamenti all’indietro per aiutare la retroguardia. Non a caso, si tratta addirittura del giocatore della Serie A che ha commesso più falli: 52 fino a questo momento. Un dato che mostra quanto il serbo si applichi nell’interdizione.