LAVAGNA TATTICA – La Lazio segna quasi solo da dentro l’area

La Lazio di Inzaghi tira e segna poco da fuori area. I biancocelesti non hanno bisogno di concludere da lontano per rendersi pericolosi

Con 60 gol, la Lazio di Inzaghi è la squadra offensivamente più produttiva dopo l’Atalanta di Gasperini. I biancocelesti concentrano la stragrande maggioranza delle proprie conclusioni dentro l’area di rigore: solo il 32% arrivano dalla distanza, che è il dato più basso del campionato.

Non a caso, la Lazio ha segnato solo 4 gol su 60 da fuori area, un dato estremamente basso tanto in assoluto quanto in proporzione. Ciò dimostra come i biancocelesti riescano ad arrivare con grande facilità nell’area avversaria, grazie a una rifinitura di grande livello.