LAVAGNA TATTICA – I dati sulla fase difensiva della Lazio

Strakosha ha molti meriti se la Lazio subisce così poche reti. I biancocelesti infatti non concedono pochissimo in Expected Goals

Strakosha è uno dei giocatori più migliorati della Lazio. Se una squadra precedentemente fragile è diventata quella con la miglior difesa del campionato, molti meriti sono anche del portiere.

I biancocelesti non sono comunque una formazione che concede così poco. Con 31.45 Expected Goals contro, i biancocelesti sono dietro Juve, Inter e Atalanta. Tuttavia, la Lazio ha subito solo 23 reti, quasi 8 in meno di quelli che avrebbe dovuto concedere in base a questo dato. Insomma, vuol dire che c’è un portiere che sta facendo molto bene.