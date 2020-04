LAVAGNA TATTICA – Correa è incontenibile, il dato

Correa rende letali le ripartenze della Lazio. L’argentino è incontenibile quando parte in velocità, si guadagna tanti falli

In coppia con Immobile, Correa aumenta parecchio l’imprevedibilità offensiva della Lazio. Con l’argentino in campo, i biancocelesti possono anche permettersi un baricentro basso: c’è comunque la capacità di poter ribaltare velocemente l’azione. Correa è infatti rapidissimo nelle ripartenze su distanze medio-lunghe, è difficile da fermare per gli avversari.

I dati lo dimostrano. Si tratta infatti del giocatore biancoceleste che ha subito più falli, ben 37. Insomma, quando parte in velocità, è quasi impossibile da fermare per gli avversari, che sono spesso costretti all’infrazione.