Lautaro: «Abbiamo battuto la Lazio perché siamo una squadra compatta»

L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez ha parlato della forza della squadra nerazzurra, che è riuscita a battere anche la Lazio

Torna a parlare anche della Lazio l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, che sta attraversando un grande momento di forma insieme al compagno di reparto Romelu Lukaku. I due, infatti, sono stati i mattatori delle due grandi sfide contro i biancocelesti e contro il Milan. In un’intervista, il Toro ha parlato della forza della squadra, che ha permesso di raggiungere queste vittorie.

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport ha affermato: «Juve, Lazio e Milan battute perché siamo un’altra squadra oggi, più compatta, ognuno lotta per il compagno e per se stesso. Il nostro segreto? Saperci adattare e cambiare. Giochiamo in un modo con la Juve, in un altro con la Lazio, in un altro ancora con il Milan: proviamo a prenderci il nostro vantaggio contro qualsiasi squadra dopo averla studiata al video».