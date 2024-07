Lauriente Lazio, VERTICE in arrivo! Forbice col Sassuolo, c’è il RETROSCENA con Baroni

Lauriente-Lazio, vertice in arrivo col Sassuolo! C’è questa forbice da colmare, Baroni ha già dato il suo ok. La situazione

Come riferito da Alfredo Pedullà, resta viva nel calciomercato Lazio la pista che porta ad Armand Laurienté.

PAROLE – «Armand Laurienté resta il primo nome nella lista della Lazio, come abbiamo svelato in tempi non sospetti. Il Sassuolo lo valuta 15 milioni più 1 di bonus, la Lazio è già arrivata a 10-11, non c’è una grande forbice ma bisogna lavorarci. Domani è previsto un incontro, l’accordo economico con l’esterno offensivo non è un problema per un ingaggio da circa 1,5 milioni a stagione più bonus. Magari i tempi non saranno brevissimi, ma Laurienté piace molto perché con il piede invertito può giocare su entrambe le fasce offensive».