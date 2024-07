Lauriente Lazio, un FATTORE può sbloccare la trattativa! Cosa manca per CHIUDERE il colpo

Lauriente-Lazio, l’inserimento di una percentuale sulla futura rivendita può sbloccare l’affare: tutti i dettagli

Come riporta Il Tempo, è confermata nel calciomercato Lazio la pista che porta ad Armand Laurienté, esterno del Sassuolo individuato come possibile innesto per il reparto offensivo e per il quale sarebbe arrivato anche l’ok di Baroni.

Col ragazzo è tutto concordato per un quinquennale da 1.5 milioni di euro a stagione più bonus mentre andrà trovata la quadra coi neroverdi che chiedono 15 milioni di euro. Fabiani al momento ne offre 10. L’inserimento di una percentuale sulla futura rivendita potrebbe sbloccare l’affare.