L’Arena Kombetare inaugura, Tare: «Il miglior stadio dei Balcani»

L’epilogo della partita tra Albania e Francia non ha di certo sorriso a Thomas Strakosha e compagni. Ma c’è una cosa che invece ha conquistato tutti: il nuovissimo stadio albanese che ieri ha ospitato la partita. L’Arena Kombetare, progettata dall’italiano Marco Casamonti, è stata il bellissimo scenario del match di ieri sera. Ai microfoni di FSHF, il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha detto la sua sul nuovissimo impianto: «È stato un grande brivido essere presente all’inaugurazione di questa opera. Posso definirla il miglior stadio dei Balcani. È un’opera a cui i governi albanesi daranno seguito nei prossimi anni».

Anche Foti Strakosha, padre del portiere della Lazio, ha commentato il nuovo stadio: « Gli albanesi meritano questo stadio. Ti auguro successo non solo per oggi, ma per il futuro. Vengo per la squadra nazionale, ma anche per mio figlio che fa parte della squadra nazionale», ha concluso.