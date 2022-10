La Serie A presenta Fiorentina-Lazio: «Una sfida emozionante» – FOTO

Attraverso un post sui social, la Serie A ha presentato la sfida di questa sera tra Fiorentina-Lazio – FOTO

Fiorentina-Lazio chiuderà la nona giornata di Serie A, in una sfida dove i biancocelesti sono chiamati a rispondere agli squilli di Napoli e Milan mentre i viola dovranno vincere per non rischiare di vedere allungato il distacco dalle zone nobili della classifica.

La Serie A ha presentato così sui social la sfida del Franchi in programma tra due ore: