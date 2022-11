La Serie A celebra Milinkovic-Savic: «Re Sergej!» – FOTO

La Serie A celebra Sergej Milinkovic-Savic e il suo gol contro il Camerun: ecco il post – FOTO

Il gol di Sergej Milinkovic-Savic non è servito alla Serbia a portare a casa i tre punti contro il Camerun ma sicuramente è una bella iniezione di fiducia per il Sergente, al primo centro in un campionato mondiale.

Il centrocampista è stato celebrato a dovere in Italia, come dimostrano i post social pubblicati dalla Lega Serie A su Twitter. «Sergej Milinković-Savić, olio su tela» e «Re Sergej» sono i titoli scelti per le foto.