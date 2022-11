La Lazio svolta in difesa: Romagnoli-Casale il muro di Sarri

La Lazio ha alzato il muro in difesa grazie alla coppia Romagnoli-Casale: sono solo 8 i gol presi in campionato finora

Nella Lazio ben salda al terzo posto in compagnia dell’Atalanta di Gasperini spicca il dato relativo ai gol subiti. Come riporta l’edizione odierna de Il Tempo, i biancocelesti sono fino a questo momento la seconda miglior difesa della Serie A con soli 8 gol subito (la Juve prima ne ha incassati 7).

Il grande merito va alla coppia difensiva Romagnoli-Casale: il primo, oltre alle qualità tecniche, ha portato in dote una grande carica di leadership e personalità; l’ex Verona, dopo un inizio in sordina, ha preso sempre più confidenza nella linea a 4 di Sarri imponendosi come uno dei migliori centrali della Serie A. Il Comandante se li gode.