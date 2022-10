La Lazio si stringe nel ricordo di Paparelli: l’iniziativa del club

Questa mattina la Lazio ha voluto ricordare Vincenzo Paparelli con una bellissima iniziativa portata avanti dal patron Lotito

Questa mattina il Presidente della S.S. Lazio Claudio Lotito, insieme a Gabriele Paparelli e sua figlia Giulia, hanno deposto un mazzo di fiori fuori dalla Curva Nord sotto la targa dedicata alla memoria di Vincenzo Paparelli, a 43 anni dal tragico evento del 28 ottobre 1979.

I presenti si sono poi raccolti in preghiera per qualche istante per commemorare la scomparsa di un tifoso laziale: una persona semplice che ha lasciato un ricordo indelebile in tutti noi, che si tramanda di generazione in generazione.