La Lazio risponde a Damiano dei Maneskin: «Sai com'è, siamo diversi da loro...» FOTO

La Lazio ha risposto su Twitter a Damiano David, frontman dei Maneskin, dopo la battuta sulla maglia di una fan

Una rissa ha animato l’ultimo concerto dei Maneskin a Philadelphia. Damiano, il frontman della band, ha ripubblicato il video del momento sul suo profilo Twitter, sottolineando come la cosa peggiore dell’accaduto fosse la maglia della Lazio indossata da una fan.

Ovviamente i commenti non hanno tardato ad arrivare tra sfottò di vario genere e riferimenti all’ultimo derby, così come non è mancata la risposta della società biancoceleste che – seraficamente – ha chiosato: «Sai com’è… 𝑆𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑓𝑢𝑜𝑟𝑖 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑚𝑎 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖 𝑑𝑎 𝑙𝑜𝑟𝑜 – Cit.».