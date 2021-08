La Lazio rimborsa gli abbonamenti 19/20: il comunicato con le modalità

La Lazio rimborsa i tifosi che si sono abbonati per le partite dei biancocelesti durante la stagione 19/20. Il comunicato con le modalità

La Lazio attua la campagna di rimborso degli abbonamenti della stagione 19/20, sconvolta dalla pandemia di coronavirus. Le modalità vengono descritte in un comunicato:

«Tutti coloro che non avessero ricevuto via e-mail il nuovo voucher della Vivaticket in formato PDF, devono

comunicarlo alla casella di posta elettronica [email protected] o [email protected] indicando:

COGNOME – NOME – LUOGO E DATA DI NASCITA dell’abbonato

Si ricorda che, il nuovo voucher verrà inviato automaticamente alla stessa e-mail utilizzata lo scorso anno

al momento della richiesta»