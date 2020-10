La Lazio non tira la gamba indietro: con il Bologna primato di tackle

In Lazio Bologna i biancocelesti hanno primeggiato per uno specifico dato difensivo.

Se da una parte, come lamentato dal tecnico Sinisa Mihajlovic, la Lazio ha saputo vincere il match contro il Bologna tirando poche volte verso la porta, lo stesso non si può dire riguardo uno specifico dato difensivo per cui i biancocelesti hanno sovrastato i felsinei. Sono infatti 40 i tackle della squadra di Inzaghi, il doppio rispetto a quelli degli avversari. Di questi, circa il 70% sono andati a buon fine. Si tratta del primato stagionale biancoceleste. Tra i migliori Hoedt e Acerbi (quattro a testa), ma un giocatore ha saputo fare addirittura meglio: Mohamed Fares, con cinque. Tre tackle vincenti anche per Akpa Akpro e il solito Lucas Leiva. Per l’elaborazione dei dati si ringrazia LazioPage.