Inzaghi, la gestione del diffidato Caicedo: partirà dal 1′, Muriqi dalla panchina

La gestione del diffidato Caicedo: partirà dal 1′, Muriqi dalla panchina

Ha parlato con Simone Inzaghi, sa bene l’importanza della sfida di venerdì con la Roma, ma domani darà il massimo dal primo minuto sul campo in cui ha segnato lo scorso anno regalando i tre punti alla squadra. La Lazio e Caicedo tornano a Parma, di nuovo contro D’Aversa, lo scorso febbraio fu proprio il “Panterone” a decidere il match e ad esultare correndo verso il centrocampo. Nella gara della diciassettesima giornata sarà ancora al centro dell’attacco con Ciro Immobile: l’ecuadoregno dovrebbe partire dall’inizio per poi rifiatare e concedere l’occasione di sbloccarsi a Muriqi. Caicedo è in diffida e Inzaghi gli chiederà massima attenzione in fase difensiva, ma senza strafare: venerdì c’è il derby.