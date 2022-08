Koulibaly risponde a De Laurentiis: «Rispetto per le nazionali africane!»

Kalidou Koulibaly ha risposto al suo ex presidente De Laurentiis chiedendo rispetto per le nazionali africane

Aurelio De Laurentiis ieri aveva detto durante un’intervista: «Basta, non prendo più giocatori africani. Paghiamo i giocatori per darli ad altri», scatenando le polemiche di alcuni giocatori africani.

Tra questi anche Kalidou Koulibaly – ex Napoli – che ai microfoni del Chelsea ha risposto così: «Dipende da lui se vuole comprare o no altri giocatori africani. Per me, la cosa principale è il rispetto, e se quella è la sua opinione io la rispetto. Quando giocavo a Napoli rappresentavo anche il Senegal: è stata dura per la squadra quando siamo andati in Coppa d’Africa, ma serve rispetto anche per le nazionali africane, e da capitano del Senegal penso non sia giusto parlare così di una nazionale africana. Se crede che la sua squadra possa andare avanti senza calciatori africani è un suo diritto. Ma so per certo che a Napoli ci sono tante persone che non la pensano come lui. Prendo queste parole come una sua opinione, non come quello che pensano la città o la stessa società».