Koubek in conferenza: «Non temiamo nulla della Lazio...»

L’allenatore del Viktoria Plzen ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro la Lazio

SU ISAKSEN E CASTELLANOS – «Non temo il ritorno di Castellanos, non si tratta di avere paura nello sport. Noi sappiamo che Castellanos è il loro miglior attaccante, ma non temiamo nulla della Lazio. Il timore non appartiene allo sport. Il gol di Isaksen è stato un colpo pesante, mi ha lasciato una sensazione terribile. È stata un’enorme complicazione per noi».