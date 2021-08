Kostic Lazio, i tifosi sui social provano a convincerlo – FOTO

Kostic resta in cima alla lista dei desideri della Lazio, ma l’affare ancora non è definito. I tifosi provano a convincerlo sui social

La spinta dei tifosi. In questo caso non in campo ma sui social. Tra gli obiettivi di mercato della Lazio sicuramente figura Filip Kostic. In attesa dello “sblocco” del mercato, i tifosi hanno iniziato una vera e propria campagna di convincimento nei confronti del serbo. Sotto tutti gli ultimi post instagram, infatti, compaiono centinaia di commenti nei quali viene invitato a vestire il biancoceleste. Riuscirà questa spinta ad accelerare le trattative e a convincere il serbo?