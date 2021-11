Kosovo Giordania 0-2: Muriqi non incide

Inzia con una sconfitta la settimana degli impegni con la Nazionale di Muriqi sconfitto con il suo Kosovo in amichevole dalla Giordania

Subito sconfitta. Il primo impegno della sosta nazionali non sorride al Kosovo. Allo Stadio Fadil Vokrri di Pristina i ragazzi Gliha escono sconfitti 2-0 per mano della Giordania. Decisivi i gol nel primo tempo di Faisal e nella ripresa di Al Daradreh.

Novanta minuti in campo per Vedat Muriqi che però non riesce a incidere sulla sfida. Il prossimo impegno per il Kosovo sarà contro la Grecia nelle qualificazioni al Mondiali 2022.