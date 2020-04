Calciomercato Lazio, Knoche si aggiunge alla lista per la difesa

Calciomercato, dal Wolfsburg arriva l’ultimo nome per la difesa: Robin Knoche. Il giocatore è in scadenza a giugno

Si lavora per la Lazio del futuro e si comicia dalla difesa. La lista dei nomi per rinforzare il reparto, tra indiscrezioni e supposizioni, è lunga. L’ultimo profilo aggiunto all’elenco dei possibili acquisti è quello di Robin Knoche, pilastro del Wolfsburg e in scadenza a giugno.

Il giocatore – come sottolinea La Gazzetta dello Sport – è un centrale difensivo forte che, seppur non molto veloce, è abile sia nella difesa a quattro che a tre, con capacità d’impostazione.

Se il ragazzo non dovesse rinnovare col club tedesco, potrebbe rappresentare un colpo interessante per la Lazio di Inzaghi.