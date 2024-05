Klose: «Mbappé può raggiugermi. Immobile mi piace, ecco perché». Le parole dell’ex attaccante biancoceleste

Intervistato da Antonio Pellegrino e Luca Toni, in occasione della 100 tiri Challenge di ZW JACKSON, l’ex attaccante della Lazio Miroslav Klose ha parlato di Ciro Immobile. Queste le sue parole:

PAROLE – «Record di gol ai Mondiali? Non si raggiunge nessun risultato senza la squadra, senza i compagni. I record vanno bene ma l’importante è vincere qualcosa. Mbappé può raggiungermi? Sono sicuro, lui è molto più forte e ha molte più possibilità di me perché ora si gioca il doppio.

Mio erede? Difficile, vedo giocatori e attaccanti molto interessanti. Lewandowski? Fortissimo, ha tutto. Immobile? Ciro mi piace, ha fatto il record di gol alla Lazio, per me è un bravissimo attaccante: corre, ha qualità e anche se ora è in un momento di down sono sicuro che tornerà a segnare».