Salernitana, Kiyine: «Voglio arrivare alla Lazio da protagonista»

Alla Salernitana sognando la Lazio. Kiyine spera di vestire la maglia biancoceleste e mettersi al servizio di Inzaghi al più presto

Kiyine sogna la Lazio. Il giocatore, attualmente tra le fila della Salernitana, è di proprietà della società biancoceleste e non nasconde il desiderio di essere allenato da Simone Inzaghi: «Spero di incontrarlo, intanto penso a dare il massimo per la Salernitana», rivela a Tuttomercatoweb.com.

FUTURO IN BIANCOCELESTE – «È il mio obiettivo. Voglio arrivare alla Lazio da protagonista. Mi sento pronto per la Serie A, so che la Lazio ha calciatori molto forti. Ma se dovessi essere chiamato in causa darei il massimo».

RIPRESA – «La Lazio ha dimostrato di essere una delle squadre migliori del campionato e anche noi stiamo facendo bene. Ma per la ripresa il rendimento del campionato non importa, mi auguro si riprenda a prescindere. Mi sembra strano invece che chi è in basso non voglia riprendere. Se sarà consentito, dovremo ricominciare. Chi fa calcio è innamorato di questo mondo, come si fa a pensare di non riprendere? Mancano dieci partite, vogliamo giocarle al massimo».