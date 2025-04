Kings League, un ex biancoceleste farà parte del torneo calcistico: ecco di chi si tratta

Kings League, nel torneo calcistico si inserisce una storica bandiera biancoceleste che farà parte di un club della competizione

La sua carriera professionistica si è appena conclusa, e i tifosi in particolare della Lazio lo ricordano per le sue prodezze balistiche, ma per Hernanes le porte del calcio sembrano ancora non essersi concluse.

Il profeta brasiliano ex biancoceleste infatti, sarà parte del torneo calcistico del momento ovvero la Kings League. Hernanes farà parte dei Punchers ma lo farà come leggenda, perchè nel torneo infatti che è in corso, c’è la possibilità per i club di utilizzare la carta leggenda che vede coinvolti gli ex calciatori e quindi anche l’ex aquilotto