Keita cuore d’oro, donati vestiti a 200 braccianti di Lleida

Keita, bellissimo gesto di solidarietà da parte dell’ex biancoceleste che ha donato capi di abbigliamento a 200 braccianti

Già da qualche settimana l’ex biancoceleste Keita si è reso protagonista di un bellissimo gesto di solidarietà. Il calciatore ha infatti offerto il suo contributo nell’aiutare 200 braccianti della città di Lleida in Catalogna costretti a dormire per strada offrendosi di pagare per loro cibo, vestiti e un alloggio.

Purtroppo Keita ha dovuto confrontarsi con il rifiuto da parte degli albergatori del luogo di ospitare queste persone che però oggi hanno ricevuto capi di abbigliamento donati dalla nazionale senegalese.