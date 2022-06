Calciomercato Lazio, Il Messaggero: «Pazza idea Karius»

Loris Karius è la «pazza idea» – riportata da Il Messaggero – per sostituire Carnesecchi durante il periodo di ripresa

Mentre la Lazio tratta con l’Atalanta per abbassare le pretese su Carnesecchi, Sarri chiede a gran voce un secondo portiere. Il mister sa bene che l’operazione del ragazzo condizionerà la sua resa in campo per molti mesi e affidarsi – seppur momentaneamente – a Reina o Furlanetto non è un’alternativa sicura.

Come riporta Il Messaggero, la pazza idea arriva dall’estero: Loris Karius. Quella papera in finale di Champions con il Liverpool gli è costata tantissimo e adesso – dopo i prestiti al Besiktas e all’Union Berlino – è pronto a rilanciarsi, accasandosi a parametro zero.