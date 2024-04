Kamada non convocato per Lazio Juve! Il motivo della sua assenza. Gli ultimi aggiornamenti in vista della sfida di Coppa Italia

Come riporta GoalItalia, Daichi Kamada non ci sarà stasera all’Olimpico per il match tra Lazio e Juve: problema nella rifinitura per un fastidio al polpaccio e niente convocazione, il giapponese salta il ritorno della semifinale di Coppa Italia.