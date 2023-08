Kamada Lazio: il giapponese in Paideia per le visite mediche. Comincia l’avventura biancoceleste dell’ex Eintracht

Poi sarà tempo del lavoro atletico in Isokinetic e la firma sul contratto che ufficializzerà il suo trasferimento in biancoceleste. Diversi tifosi attendevano l’ex Eintracht che però è entrato velocemente nella struttura.