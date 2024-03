Kamada Lazio, Tudor pensa al cambio ruolo? L’idea dell’allenatore

Kamada-Lazio, Igor Tudor pensa al cambio di modulo per il centrocampista giapponese: le sue dichiarazioni in conferenza

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara tra Lazio e Juve, Igor Tudor ha parlato così di Daichi Kamada:

KAMADA GIOCA SEMPRE PIU’ BASSO – «All’Eintracht giocava avanti e dietro. E’ completo, ha corsa e qualità di gioco. Se devo essere sincero è più adatto a questo calcio che a quello precedente. Tecnicamente non è pulitissimo ma ha altre doti che ho visto in questi giorni e mi piacciono tanto. Ha i gol, una dote che fa la differenza per un centrocampista. L’ho visto allegro e voglioso, ora vediamo con le partite. Conta il campo».

