Kamada Lazio, quale futuro per il giapponese? Spunta una clamorosa ipotesi

Kamada-Lazio, l’addio sembra praticamente certo a giugno: oltre all’Atalanta spunta anche il Napoli sul giapponese

Daichi Kamada, salvo clamorosi ribaltoni ad oggi impronosticabili, si appresta a lasciare a zero il calciomercato Lazio a fine stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport, nelle ultime ore è spuntato uno scenario a sorpresa per quanto riguarda il futuro del giapponese.

Oltre alle indiscrezioni, confermate, su un interesse dell’Atalanta, anche il Napoli avrebbe allacciato i primi contatti per capire la fattibilità dell’operazione. Il futuro dell’ex Eintracht potrebbe essere dunque ancora in Serie A.