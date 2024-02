Juventus-Udinese 0-1, frenata di Allegri sulla corsa scudetto: Inzaghi a +7

Juventus-Udinese, termina con una sconfitta il posticipo di campionato che complica la corsa scudetto dei bianconeri

Termina con una sconfitta per la Juve il posticipo dello Stadium che chiude il turno del campionato. A decidere il match è stata la rete siglata da Lautaro Giannetti che consegna punti pesanti in ottica salvezza per l’Udinese, e complica di conseguenza i piani scudetto della Juventus che va a -7 dall’Inter