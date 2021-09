Juventus Sampdoria 3-2: seconda vittoria consecutiva per i bianconeri

Seconda vittoria consecutiva per la Juve, la Sampdoria si lecca le ferite e incomincia a guardare la classifica sempre più preoccupante

Vince non senza brividi la Juve di Massimiliano Allegri, che porta a casa tre punti preziosissimi contro la Sampdoria. Dybala segna poi esce per infortunio, Bonucci raddoppia prima del gol a fine primo tempo di Yoshida. Locatelli sembra chiudere l’incontro, ma Candreva nel finale riaccende momentaneamente le speranze. Seconda vittoria consecutiva per la Juventus.

Seconda scofitta consecutiva invece per la Sampdoria che mantiene il successo di Empoli come unico della sua stagione e che deve incominciarsi a guardare le spalle con una difesa che ha dimostrato nelle ultime uscite di essere tutt’altro che solida.