Juventus, Morata torna ad allenarsi. Lo spagnolo mette la Lazio nel mirino

La Juventus torna ad allenarsi all’indomani del pareggio contro il Verona. Per Morata allenamento a parte, convocazione in vista per la Lazio

Non un momento particolarmente brillante per la Juventus di Pirlo, reduce dal pareggio contro il Verona di ieri. I bianconeri sembrano soffrire la mancanza di un punto di riferimento diverso da Ronaldo in avanti, visti gli infortuni di Dybala e Morata.

Proprio lo spagnolo, vittima di infezione da citomegalovirus, si è allenato a parte quest’oggi alla Continassa, e spera nella convocazione in vista del match di sabato prossimo contro la Lazio.