Juventus Lazio, termina in pareggio il match dello Stadium. I voti dei quotidiani sportivi

35 minuti ago

Basic Locatelli

Juventus Lazio, quest’oggi vi mettiamo a disposizione i voti dei quotidiani sportivi circa i giocatori del tecnico Maurizio Sarri

Nella giornata di ieri è andata in scena Juventus Lazio presso l’Allianz Stadium di Torino! Serata iniziata con il piede giusto per i biancocelesti, ma culminata con qualche dissapore a causa del pareggio conseguito dai padroni di casa per 2-2. Stamani vi proponiamo i voti ai ragazzi ripresi dai quotidiani sportivi:

Corriere dello Sport: Provedel 8; Marusic 6,5, Gila 7, Romagnoli (32′ st) 5,5, Provstgaard 7, Patric (37′ st) 5,5, Tavares 6, Basic 6,5, Dele-Bashiru (1′ st) 5,5, Cataldi 7, Taylor 6,5, Isaksen 7,5, Cancellieri (20′ st) 6, Maldini 7, Pedro 7,5, Noslin (20′ st) 5

Gazzetta dello Sport: /

Tuttosport: /

LEGGI ANCHE: Conferenza stampa Sarri: «Dispiace non aver segnato la rete del 1-3. Potrebbe essere problematico l’infortunio di Basic. Su Gila…»

