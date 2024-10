Juventus-Lazio, telecronaca e commento tecnico di Dazn della partita dello Stadium

Juventus-Lazio, a pochi giorni dalla partita dello Stadium ecco chi racconterà per l’emittente streaming il match

Archiviata la sosta delle Nazionali, la serie A tornerà in campo offrendo nel weekend due big match interessanti ossia Roma-Inter ma in particolare Juve–Lazio. I biancocelesti vogliono confermarsi e giocarsela contro la squadra di Motta, per arrivare poi alla partita di Twente con il morale carico. Il match sarà trasmesso su Dazn e sarà raccontato dalla coppia Testoni-Marcolin