Juventus Lazio, le quote: bianconeri favoriti anche con CR7 in panchina

I bookmakers vedono favorita la Juventus nel match di stasera contro la Lazio, con o senza CR7. Può tornare al gol Immobile. Le quote

L’ultima news della probabile partenza dalla panchina di Cristiano Ronaldo non smuovono i bookmakers per la sfida di stasera. Le quote di Juventus–Lazio parlano chiaro:

SISAL: 1 1.90; X 3.60; 2 4.10 SNAI: 1 1.92; X 3.55; 2 4.00 BET 365: 1 1.95; X 3.60, 2 3.80

Interessanti le quote sulla marcatura di Immobile:

SISAL: 2.75 SNAI: 2.50 BET 365: 2.25

Juventus e Lazio si affronteranno questa sera (h.20:45) allo Juventus Stadium. Entrambe le formazioni arrivano con numerose defezioni.