Juve Lazio, Ronaldo indisponibile per la sfida di stasera?

Secondo alcune indiscrezioni Cristiano Ronaldo potrebbe saltare la partita contro la Lazio per un problema fisico. Le ultime

Clamoroso in casa Juve: alla lunga lista degli indisponibili per la sfida di stasera contro la Lazio potrebbe aggiungersi anche Cristiano Ronaldo. Rumours parlano di un «leggero problema fisico» che il portoghese avrebbe accusato in queste ore.

Nessuna ufficialità, tuttavia vi è da considerare che, qualora quest’indiscrezione fosse confermata, questa sarebbe una bella grana per Pirlo: martedì sera c’è la sfida dentro o fuori con il Porto e contro la Lazio dovrà agire cautamente.

–AGGIORNAMENTI– Cristiano Ronaldo partirebbe dalla panchina. Il portoghese non è stato provato tra i titolari nel corso della rifinitura. Dal 1′ minuto Morata e Kulusevski.