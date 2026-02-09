Connect with us

Juventus Lazio, come è stata giudicata la prova di mister Sarri? Cosa filtra

2 ore ago

Dc Roma 30/01/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Genoa / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Juventus Lazio, match che termina in pareggio all’Allianz Stadium per i biancocelesti. La prova del tecnico Maurizio Sarri: il voto

Ieri sera, l’atteso match tra Juventus e Lazio è andato in scena all’Allianz Stadium di Torino, con i biancocelesti che hanno iniziato la partita con il piede giusto, ma hanno dovuto accontentarsi di un pareggio, conclusosi 2-2. Una partita emozionante che ha visto i gol di Pedro e Isaksen per i capitolini, mentre per i padroni di casa sono andati a segno McKennie e Kalulu. Nonostante il punto conquistato, il pareggio non ha soddisfatto appieno gli uomini di Maurizio Sarri, che speravano di ottenere i tre punti in un match così importante. Di seguito il voto alla prova del tecnico:

Corriere dello Sport: «Notte di stelle e streghe. Decisivi i ko di Gila e Provstgaard». Voto: 6,5.

