Juventus-Lazio, probabili formazioni: Anderson insidia Jony e Lukaku, Cataldi al posto di Luis Alberto

Le probabili formazioni di Juventus-Lazio a poche ore al fischio d’inizio del match in programma alle ore 21:45. Djavan Anderson in vantaggio sulla fascia sinistra, Cataldi rimpiazzerà l’assente Luis Alberto.

Una gara che avrebbe potuto mettere in palio molto di più ma che, adesso, per la Lazio vale comunque tanto. La sfida contro la Juventus, in programma questa sera ore 21:45 allo Juventus Stadium di Torino, potrebbe significare per i biancocelesti l’accesso aritmetico in Champions League (qualora arrivasse una vittoria), o ufficioso in caso di un punto (che comunque vedrebbe la Lazio nettamente in vantaggio sulla Roma, al momento dietro di 11 punti e con una differenza reti attuale di -16 rispetto ai biancocelesti).

Simone Inzaghi dovrà far fronte alle tante assenze per infortunio: ultima quella di Stefan Radu, che verrà rimpiazzato da Bastos, con Acerbi che interpreterà il ruolo di terzo di sinistra e Luiz Felipe quello di centrale. Anche Luis Alberto non sarà del match, verrà salvaguardato in vista dei prossimi match. Ecco allora Danilo Cataldi, sostenuto da Milinkovic e Parolo. Novità sulla fascia sinistra, dove Djavan Anderson sembra in vantaggio sulla doppia concorrenza di Lukaku e Jony. Confermato invece Lazzari, cosi come la coppia d’attacco Caicedo-Immobile.

Nella Juventus Douglas Costa partirà titolare al posto dello squalificato Bernardeschi.

Probabili formazioni:

Juventus: (4-3-3) Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

Lazio: (3-5-2) Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Parolo, D. Anderson; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.